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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, Portekiz maçına odaklandı

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında 6 Aralık Salı günü Portekiz ile karşılaşacak İsviçre'de Xherdan Shaqiri, çeyrek finale yükselebilmeleri için özel bir performans göstermeleri gerektiğini söyledi.

Emre Doğan   | 04.12.2022
İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, Portekiz maçına odaklandı

Doha

Shaqiri, İsviçre Milli Takımı'nın çalışmalarını sürdürdüğü Doha Üniversitesindeki antrenman tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Portekiz maçının öneminin bilincinde olduklarını belirten 31 yaşındaki hücum oyuncusu, "Portekiz ile birçok kez karşılaştık. Hem kazandık hem de kaybettik. İyi bir maç olacak. Her sonuca açık bir maç. Portekiz'in ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Cristiano Ronaldo'nun etrafında kaliteli ve genç oyuncular var. Çok zor bir maç olacak. Portekiz'i yenebilmemiz için takım halinde çok iyi performans göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

İki takımın da çeyrek final şansı olduğuna vurgu yapan Xherdan Shaqiri, "Çok dikkatli olmalıyız. Çok iyi oynamalıyız. Bu maçın favorisi onlar. Portekiz'e saha içinde problem çıkarmamız gerekiyor. İyi bir performans göstermeye çalışacağım." diye konuştu.

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