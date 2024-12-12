İsveç'te uzatmada galibiyeti kaçıran Galatasaray, Avrupa'da namağlup ünvanını korudu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kaldı.
Malmö
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kalarak namağlup ünvanını korudu.
Yeni Malmö Stadı'nda yapılan maçın 24. dakikasında Erik Botheim'ın attığı golle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, 43. dakikada Elias Jelert'in ayağından bulduğu golle 1-1 beraberliği yakaladı.
Karşılaşmada ikinci yarının ilk bölümünde etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, 56. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 2-1 üstünlük kurdu. Son anlarında baskı yiyen sarı-kırmızılı ekip, 90+2. dakikada Sergio Pena'nın golüne engel olamayınca sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde 3. beraberliğini yaşadı. Üç de galibiyeti bulunan ve yoluna namağlup devam eden Galatasaray, puanını 12'ye yükseltti. Malmö ise puanını 4'e çıkardı.
Puan kayıpları deplasmanda
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda yaptığı 3 maçı da kazanamadı.
Avrupa Ligi'nde sahasında PAOK, Elfsborg ve Tottenham'ı yenerek iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda RFS ve AZ Alkmaar maçlarının ardından Malmö müsabakasını da kazanamadı. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerinin üstünlük kurmasına engel olan Galatasaray, üç mücadeleden de beraberlikle döndü.
Son 4 maçta geri düşmesine rağmen yenilmedi
Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçta ilk golü yemesine rağmen mağlup olmadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki AZ Alkmaar deplasmanında 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Ardından Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor karşılaşan Galatasaray, yine ilk golü yedi. Müsabakada 2-1 öne geçen "Cimbom", üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'lik skorla beraberliğe razı oldu. Daha sonra ligde Net Global Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 geri düştüğü müsabakayı 3-2 kazandı.
Son olarak Malmö karşısında yine ilk golü yiyen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.
Son 18 resmi maçta yenilmedi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı.
İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
Avrupa Ligi'nde son 20 maçın 18'ini kaybetmedi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın 18'inde yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 9'undan beraberlikle ayrıldı.
"Cimbom" bu süreçte sadece 2 kez mağlup oldu.
"Kupa 2"de 100. kez sahaya çıktı
Galatasaray, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın 2 numaralı futbol turnuvasında "dalya" dedi.
Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı takımı Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 100 maça ulaştı.
Söz konusu müsabakalarda 40 galibiyet, 26 yenilgisi bulunan Galatasaray, 34. kez de berabere kaldı.
Galatasaray, "Kupa 2"de attığı 161 gole karşılık 130 gol yedi.
Jelert, ilk golünü attı
Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Elias Jelert, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Sezon başında Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, çoğunluğu sonradan girdiği 12 Süper Lig ile 6 Avrupa kupası maçında oynadı.
21 yaşındaki futbolcu, Malmö maçının 43. dakikasında sarı-kırmızılı forma altındaki ilk golünü attı.
Avrupa golcüsü Yunus durdurulamıyor
Galatasaray'ın kanat oyuncusu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı.
"Kupa 2"de bu sezon ilk 4 maçta birer kez fileleri havalandırarak önemli bir seri yakalayan Yunus, beşinci haftadaki AZ Alkmaar maçını boş geçti. Malmö mücadelesiyle bir maç aradan sonra gollerine devam eden 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 5, toplamda ise 8. kez tabelayı değiştirdi.
Sanchez sakatlandı
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
Karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanan tecrübeli stoper, 32. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. Bu değişikliğin ardından sarı-kırmızılı ekip, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu'dan oluşan üçlü savunmaya döndü.
İlk yarı
12. dakikada sarı-kırmızılı ekibin çıkarken kaptırdığı topu alan Rosengren, bekletmeden meşin yuvarlağı savunma arkasına gönderdi. Altıpas gerisine hareketlenen Christiansen'in bekletmeden şutunda top az farkla üstten auta gitti.
16. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içindeki paslaşmaların ardından top son olarak sol çaprazdaki Bolin'e geldi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda, araya giren Metehan Baltacı meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada Sara'nın derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Persson'da kaldı.
24. dakikada Malmö 1-0 öne geçti. Larsen'in sağdan ortasında altıpas içinde arka direğe sarkan Botheim'in kafayla vurduğu top, uzak direğe çarparak ağlara gitti.
30. dakikada Sara'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
38. dakikada Sara'nın rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Malmö'de Christiansen ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Muslera, sağına uçarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
43. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Demirbay'ın soldan ortasında altıpas gerisine hareketlenen Jelert'in vurduğu top filelerle buluştu: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
İkinci yarı
53. dakikada Christiansen'in yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.
56. dakikada sarı-kırmızılı ekip, 2-1 öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens ile duvar pası yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlağı bir kez daha alan Yunus'un yerden düzgün vuruşunda, top kaleci Persson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti.
63. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Persson'da kaldı.
84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda çalımlarla ilerleyen Taha Ali'nin şutunda, kaleci Muslera direk dibinde topu kornere çeldi.
88. dakikada Larsen'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Muslera topu güçlükle kornere gönderdi.
90+2. dakikada Malmö skoru 2-2 yaptı. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Pena, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye plase vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'nın parmaklarının ucuyla dokunduğu top yan direğe çarparak filelerle buluştu.
Karşılaşma 2-2 berabere bitti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.