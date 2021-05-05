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İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu yayımlandı

Kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından olan ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu yayımlandı.

Ercan Doğan   | 05.05.2021
İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu yayımlandı

İstanbul

Mastercard Türkiye’nin 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında hazırladığı reklam filmi, futbolda tutkunun "imkansız" diye bir şey tanımadığını anlatıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ana sponsoru Mastercard, 29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak final maçına sayılı günler kala kalpten oynanan futbolun, hazırlanan videoyla maç sonucunu nasıl değiştirebileceğini sayısal verilerle ortaya koyuyor.

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