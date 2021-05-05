İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu yayımlandı
Kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından olan ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu yayımlandı.
İstanbul
Mastercard Türkiye’nin 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında hazırladığı reklam filmi, futbolda tutkunun "imkansız" diye bir şey tanımadığını anlatıyor.
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Futbol tarih yazabilir. 2021 finalinden önce @StatsPerform ile UEFA Champions League’in imkansız geri dönüş olasılıklarını hesapladık. İstanbul, 29 Mayıs Finali'nde yeniden tarih yazmaya hazır! Futbol #PahaBiçilemez şeyler başlatabilir. #FansvsFacts #PahaBiçilemez #UCL
— Mastercard Türkiye (@MasterCard_TR) May 1, 2021