Dolar
23.10
Euro
24.90
Altın
1,964.29
ETH/USDT
1,846.30
BTC/USDT
26,535.00
BIST 100
5,554.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Inter ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçında karşılaşacak İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları, İstanbul'a geldi.

Emrah Oktay  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Inter ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da Fotoğraf: Berk Özkan/AA

İstanbul

Ülkelerinden kalkan özel uçaklarla İstanbul Havalimanı'na yarım saat arayla ulaşan takımlar, konaklayacakları otellere geçti.

Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle iki takımın kafileleri, VIP terminalinden çıkarıldı.

Kafileler, uçakların önüne kadar getirilen takım otobüsleriyle havalimanından ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da konteyner kentleri ziyaret etti
MGK Bildirisi: Ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımlar aynı kararlılıkla atılacak
28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı

Benzer haberler

Inter ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da

Inter ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı töreni yapıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak

İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ndeki tek gollü final geleneğini sona erdirmeye aday

İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ndeki tek gollü final geleneğini sona erdirmeye aday
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: İyi bir takımla seneye ligimizde devam edeceğiz

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: İyi bir takımla seneye ligimizde devam edeceğiz
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası sergilendi

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası sergilendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet