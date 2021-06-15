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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

İngiltere Milli Takımı'nda zorunlu kaleci değişikliği

Doğa Kırmızıoğlu   | 15.06.2021
İngiltere Milli Takımı'nda zorunlu kaleci değişikliği

Ankara

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden İngiltere Milli Takımı'nda sakatlanan kaleci Dean Henderson'ın yerine Aaron Ramsdale kadroya dahil edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kalça bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Manchester Unitedlı Henderson'ın kadrodan çıkartıldığı belirtildi.

Aday kadroda yer alan Sheffield Unitedlı kaleci Ramsdale ise kadroya çağrıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bir süre karantinaya alınacak 23 yaşındaki file bekçisi, forma verilmesi halinde ilk kez milli takımında görev alacak.

D Grubu'na Hırvatistan'ı 1-0 yenerek başlayan İngiltere, ikinci maçında 18 Haziran Cuma günü İskoçya ile karşılaşacak.


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