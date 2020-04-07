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İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi.

Abdulkadir Karakaya   | 07.04.2020
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz

Ankara

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, federasyon yetkilileri ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) futbolu ekonomik anlamda oldukça etkilediğini belirtti. 

Federasyon çalışanlarının maaşlarında kesintiye gittiklerini hatırlatan Clarke, "Futbol dünyası tahmin edemeyeceğimiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Kulüplerimizi ve liglerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Ligleri bitirmek istediklerini ancak büyük bir belirsizlik ortamı içinde olduklarını dile getiren Clarke, "Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı." yorumunu yaptı.

Kulüplere ve futbolculara çağrıda bulunan Clarke, futbolu canlı tutmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

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