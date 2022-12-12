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Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic: Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselmek, tüm zamanların en büyük başarısı olur

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "Yarın kazanmak ve Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselmek, Hırvatistan için tüm zamanların en büyük başarısı olur." dedi.

Emre Doğan   | 12.12.2022
Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic: Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselmek, tüm zamanların en büyük başarısı olur

Doha

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Dünya Kupası'nda yine finale yükselebileceklerine inandıklarını söyledi.

Dalic, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarın Arjantin ile yapacakları yarı final maçından önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Zlatko Dalic, "Bu Hırvatistan için önemli bir başarı ama daha fazlasını istiyoruz. Yarın hiçbirimiz mücadeleden kaçmayacağız. Gücümüz ve isteğimiz var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İki takımdan da sağlam, dinamik ve centilmence bir oyun bekliyorum. Yarın kazanmak ve Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselmek, Hırvatistan için tüm zamanların en büyük başarısı olur." ifadelerini kullandı.

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi liderliğinde çok önemli bir takım olduğunu aktaran Dalic, "Rakibi analiz ettik. Nasıl oynayacaklarını biliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Onlar mükemmel bir karaktere sahip. Zaten böyle olmasalardı yarı finale kadar gelemezdik. Son 2 maçımız uzatma bölümü ve penaltılara gitti. Ancak yarı finaldeyiz ve yorgunluktan bahsetmiyoruz." diye konuştu.

Rusya 2018'de final oynayarak küçük ülkelerin rüyasını gerçeğe dönüştürdüklerine vurgu yapan Zlatko Dalic, "Dört yıl önce hiç kimse finale çıkacağımızı tahmin etmedi. Mücadelemizden ve kalitemizden cesaret aldılar. Futbol, pek çok güzel şeyi sağlamanın yanı sıra hayal kırıklıklarına da sebep oluyor. Dört takımdan sadece 2'si finale kalacak ve biri kupayı kazanacak." şeklinde görüş belirtti.

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