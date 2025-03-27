Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.
Mersin
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Ligde 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 27 puanla üst sırasında bulunan Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.
Düşme potasından çıkma mücadelesi veren Hatay ekibinde sakatlığı süren Lamine Diack ve kart cezalısı Francisco Calvo maçta forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.