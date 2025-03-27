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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Mersin

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ligde 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 27 puanla üst sırasında bulunan Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.

Düşme potasından çıkma mücadelesi veren Hatay ekibinde sakatlığı süren Lamine Diack ve kart cezalısı Francisco Calvo maçta forma giyemeyecek.

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