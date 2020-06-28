Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,769.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan Roma'yı 2-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Milan, sahasında Roma’yı 2-0 yendi.

Barış Seçkin   | 28.06.2020
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan Roma'yı 2-0 yendi

Roma

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı iki takım açısından dengeli geçti ve devreye golsüz eşitlikle girildi. 

İkinci yarıda ev sahibi takım, 76. dakikada Ante Rebic, 89. dakikada da penaltıdan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçip, müsabakayı da bu skorla galip tamamladı.

Milan, puanını 42'ye yükseltti ve 7. basamakta yer aldı. Bu sezon 6. yenilgisini yaşayan Roma ise 48 puanla 5. sırada kaldı.

Roma kadrosunda yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı.

Serie A'da 28. hafta, bugün oynanacak 5 maçla tamamlanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 738'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 343'e çıktı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5,5 milyonu geçti
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar: Kovid-19 salgınının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor

Benzer haberler

Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan Roma'yı 2-0 yendi

Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan Roma'yı 2-0 yendi

İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu övdü

Hakan Çalhanoğlu gollerin pasını verdi, Milan farklı galip geldi

İsaura Antik Kenti'nin sırları gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor

İsaura Antik Kenti'nin sırları gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor
Roma ırkçılık karşıtı logolu formayla mücadele edecek

Roma ırkçılık karşıtı logolu formayla mücadele edecek