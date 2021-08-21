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Hakan Çalhanoğlu, Inter'in sezonu galibiyetle açmasında başrol oynadı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2021-2022 sezonunun ilk haftasında, son şampiyon Inter, konuk ettiği Genoa'yı 4-0 yendi.

Barış Seçkin   | 21.08.2021
Hakan Çalhanoğlu, Inter'in sezonu galibiyetle açmasında başrol oynadı

Roma

Milano'daki San Siro Stadı’nda oynanan müsabakaya ev sahibi takım hızlı başlayan taraf oldu. Mücadelenin 6. dakikasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Skriniar, mavi-siyahlıları 1-0 öne geçirdi.

14. dakikada Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 25 metreden çektiği düzgün şutla topu ağlarla buluşturdu ve Inter adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Inter, 74. dakikada Şilili futbolcu Vidal ile skoru 3-0 yaparken, 87. dakikada yeni transferlerinden Dzeko, farkı 4'e çıkaran golü attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 1 gol atıp, 1 gol pası veren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77. dakikada yerini Martin Satriano'ya bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, yeni sezonun ilk maçında Genoa'yı 4-0'lık farklı skorla mağlup ederek, sezona 3 puanla başladı.

Serie A'da yeni sezonun ilk haftasında, milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür’ün takımı Sassuolo, deplasmanda Hellas Verona’yı 3-2 yendi. Milli futbolcular karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Kaan Ayhan 90+1. dakikada Chiriches’in yerine oyuna girdi, Mert Müldür ise bu maçta görev almadı.

Diğer yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle geçen sezon maçların tamamı seyircisiz oynanırken, bugünkü karşılaşmayla İtalya'da taraftarlar 556 gün aradan sonra yeniden tribünlere döndü.

İtalya'da 6 Ağustos'ta yürürlüğe giren futbol müsabakaları da dahil olmak üzere sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve yakın dönemde Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesi olan yaklaşık 25 bin futbolsever, Inter-Genoa maçını tribünlerden izledi.

Ülkede alınan karar gereğince salgında düşük riskli beyaz kategoride olan bölgelerde stat kapasitesinin yarısı kadar futbolsever müsabakaları stattan izleyebilecek.






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