Dolar
18.62
Euro
19.25
Altın
1,762.97
ETH/USDT
1,191.10
BTC/USDT
16,554.00
BIST 100
4,578.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis Ziraat Odasını ziyaretinde konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Haas F1 takımında gelecek yıl Mick Schumacher yerine Nico Hulkenberg yarışacak

Formula 1 takımlarından Haas, 2023 sezonunda Mick Schumacher'in yerini Nico Hulkenberg'in alacağını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 17.11.2022
Haas F1 takımında gelecek yıl Mick Schumacher yerine Nico Hulkenberg yarışacak

İstanbul

Alman pilot Hulkenberg, 2019'dan bu yana sadece 5 kez yedek sürücü olarak yarıştığı şampiyonada yeniden bir F1 otomobilinin direksiyonuna geçecek.

F1'de çıktığı 181 yarışta da ilk 3'e giremeyen Hulkenberg, organizasyon tarihinde podyuma çıkmadan en fazla yarışa katılan pilot oldu.

Efsane Alman pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher ise 2020'de yaşadığı Formula 2 şampiyonluğunun ardından Formula 1'e adım attı. İkinci yılını geçirdiği Haas koltuğunda şampiyonadaki ilk puanlarını bu sezon alan 23 yaşındaki Alman sürücü, Büyük Britanya'da 8'inci, Avusturya'da ise 6'ncı sırayı aldı.

Hollandalı pilot Max Verstappen ve takımı Red Bull'un şampiyonluğu garantilediği 2022 Formula 1 sezonu, 18-20 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz ve kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi ÇOÇA birimi 15 yıldır çocuklar için çalışıyor
Muş ve Kilis'te "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kuraları çekildi
Amasya'da yağ fabrikasının arıtma ünitesinde baygın halde bulunan 6 işçi hastaneye kaldırıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ocak-eylül 2022 döneminde turizm gelirimiz 35 milyar doları aştı

Benzer haberler

Haas F1 takımında gelecek yıl Mick Schumacher yerine Nico Hulkenberg yarışacak

Haas F1 takımında gelecek yıl Mick Schumacher yerine Nico Hulkenberg yarışacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet