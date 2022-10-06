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Haaland rekorlara, Manchester City kazanmaya doymuyor

Manchester City, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 11 maçta 40 gol atarken, bu gollerin yarısı (19) 22 yaşındaki Haaland imzası taşıyor.

Yunus Kaymaz   | 06.10.2022
Haaland rekorlara, Manchester City kazanmaya doymuyor Fotoğraf: Jose Breton/AA

İstanbul

Manchester City'nin yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı Norveçli yıldız Erling Haaland, Premier Lig'in ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla da gündemden düşmüyor.

Manchester City, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 11 maçta 40 gol atarak İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki en göz kamaştırıcı sezon başlangıcını yaparken, bu gollerin yarısının (19) altında 22 yaşındaki yeni transferinin imzası var.

Takım arkadaşı Jack Grealish'in "Hayatımda onun gibisini görmedim. Her zaman doğru zamanda, doğru yerde olmasını sağlayan bir içgüdüsü var. Muhtemelen şimdiye kadar gördüklerimin ya da birlikte oynadıklarımın en iyisi." dediği Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag karşısında 32 dakikada iki gol atarak 5-0'lık farklı galibiyetin fitilini ateşledi.

Sezon başında topla buluşma sayıları İngiliz basınında dalga konusu olan Haaland, attığı gollerle üzerindeki spot ışıklarının keyfini çıkarırken, dünya yıldızlarının rekorlarını yakın zamanda kıracağının sinyallerini veriyor.

"Devler Ligi"nde 1,27 gol ortalaması

Danimarka temsilcisi karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 22 karşılaşmada 28'e çıkaran Norveçli yıldız, maç başına 1,27'lik gol ortalamasına ulaştı.

Haaland, bu ortalamasıyla organizasyon tarihindeki 98 takımdan daha iyi bir performans sergiledi.

Haaland, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda Salzburg formasıyla 6 maçta 8, Borussia Dortmund ile 13 maçta 15, Manchester City ile de 3 maçta 5 gol kaydetti.

Ronaldo, Messi ve Lewandowski'yi geride bıraktı

Şampiyonlar Ligi'nde 27'şer golü bulunan Rivaldo ve Luis Suarez'i geride bırakan Haaland, gol ortalamasıyla organizasyon tarihine damga vurmuş Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski gibi yıldızların üzerine yerleşti.

Haaland ve turnuvada en az 20 gol atmış futbolcuların maç başına ortalamaları şöyle:

FutbolcuGol SayısıMaç SayısıOrtalama
Erling Haaland28221,27
Robert Lewandowski891090,82
Lionel Messi1271590,8
Ruud van Nistelrooy56730,77
Cristiano Ronaldo1401830,77
Harry Kane20270,74
Kylian Mbappe36560,64
Karim Benzema861440,6

20 maçlık performansı rekorların habercisi

Haaland, Şampiyonlar Ligi'nin vazgeçilmesi haline gelen birçok yıldız futbolcuyu sadece maç başına gol ortalaması istatistiğinde değil, ilk 20 maçında ulaştığı gol sayısında da geride bıraktı.

Haaland ve rakiplerinin ilk 20 maçtaki gol sayıları şöyle:

FutbolcuGol Sayısı
Erling Haaland25
Harry Kane15
Kylian Mbappe12
Karim Benzema12
Robert Lewandowski11
Lionel Messi8
Cristiano Ronaldo-

İngiltere tarihine de geçti

Erling Haaland, bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçında gol atma başarısını gösteren üçüncü futbolcu oldu.

Daha önce Arsenal formasıyla Marouane Chamakh, Manchester City ile de Ferran Torres bu başarıya ulaşmıştı.

11 farklı takımın ağlarını sarstı

Haaland, 4 sezonluk Şampiyonlar Ligi kariyerinde Beşiktaş'ın da aralarında yer aldığı 11 farklı takıma gol attı.

Norveçli futbolcu, "Devler Ligi"nde Sevilla'ya 6, Genk ve Club Brugge'e 4'er, Beşiktaş ve Napoli'ye 3'er, Paris Saint-Germain ve Kopenhag'a 2'şer, Borussia Dortmund, Lazio, Liverpool ve Zenit'e de 1'er gol kaydetti.

Sol ayağıyla attı, penaltı kaçırmadı

Şampiyonlar Ligi'ndeki 28 golünün 20'sini sol ayağıyla atan Haaland, 5 golü sağ ayağıyla, 3 golü de kafa vuruşla kaydetti.

Organizasyonda üç penaltı atışı kullanan Norveçli futbolcu, üçünü de gole çevirdi.

Haaland, 28 golünün 15'ini ilk yarıda, 13'ünü ise ikinci yarıda rakip filelere gönderdi.

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