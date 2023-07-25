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Göztepe'de teknik direktörlüğe Radomir Kokovic getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de futbol metodolojisi direktörü olarak görev yapan Radomir Kokovic'in 2023-2024 sezonunda teknik direktörlük görevini üstleneceği açıklandı.

Ali Korkmaz  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Göztepe'de teknik direktörlüğe Radomir Kokovic getirildi

İzmir

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada Kokovic'in, her iki görevi de sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, "Radomir Kokovic ve diğer A takım antrenörlerinin, kulübümüzün hedeflerine ulaşma konusunda yetenek ve bağlılığa sahip olduklarına inanıyorum. Göztepe'yi temsil etmek için gereken yeteneğe ve kararlılığa sahipler." değerlendirmesinde bulundu.

Kokovic dışında teknik ekipte yer alacaklar şunlar:

Şakir Özkayımoğlu (Yardımcı antrenör), Ekrem Dağ (Yardımcı antrenör), Fabio Viviani (Yardımcı antrenör), Gökhan Kandemir (Performans departmanı sorumlusu), Sadık Ahmet Balcı (Yardımcı antrenör), Vanja Ivesa (Kaleci departmanı sorumlusu), Süha Özen (Kaleci antrenörü ve akademi kaleci departmanı sorumlusu), Mert Yiğit (Spor bilimci), Bumin Kağan Yıldız (Kuvvet antrenörü), Hakan Özgür (Analiz departmanı sorumlusu), Süleyman Emre Üstün (Analist).

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