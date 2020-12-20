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Göksu Üçtaş Şanlı, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyüklerde milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş madalya kazandı.

Sezgin Pancar   | 20.12.2020
Göksu Üçtaş Şanlı, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Mersin

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyüklerde milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş madalya kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, büyükler kategorisindeki bireysel alet finalleriyle son buldu. 

Sporcular, atlama masası, asimetrik paralel, denge ve yer aletinde Avrupa Şampiyonu olma yolunda jüriden en yüksek değerlendirmeyi alabilmek için yarıştı. 

Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Göksu Üçtaş Şanlı, final heyecanı yaşadığı yer aletinde, 13100 puan toplayarak ilk sıraya yerleşti ve altın madalyayı kazandığı duyuruldu. 

İkinci sıradaki Rumen sporcu Larisa Andreea Iordache'nin, jürinin verdiği 13050 puana itiraz etmesi üzerine yeniden değerlendirme yapıldı.

Iordache, yeni değerlendirmede 13450 puan alarak, birinci sıraya yükseldi ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı da Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı.

Milli sporculardan Dilara Yurtdaş, atlama masası aletinde 6. olurken, Bilge Tarhan da denge aletinde 6. sırayı aldı. 

Büyükler kategorisindeki bireysel alet finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Atlama masası

1. Zsofia Kovacs (Macaristan) - 14050 puan

2. Larisa Andreea Iordache (Romanya) - 13875 puan

3. Anastasiia Motak (Ukrayna) - 13850 puan

- Asimetrik paralel

1. Zsofia Kovacs (Macaristan) - 13850 puan 

2. Zoja Szekely (Macaristan) - 13550 puan

3. Barbora Mokosova (Slovakya) - 13300 puan

Denge aleti

1. Larisa Andreea Iordache (Romanya) - 14000 puan

2. Silviana Sfiringu (Romanya) - 13800 puan

3. Anastasiia Motak (Ukrayna) - 13100

Yer aleti

1. Larisa Andreea Iordache (Romanya) - 13450 puan

2. Göksu Üçtaş Şanlı (Türkiye) - 13100 puan 

3. Lihie Raz (İsrail) - 12750 puan

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