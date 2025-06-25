Dolar
39.62
Euro
46.06
Altın
3,332.68
ETH/USDT
2,442.30
BTC/USDT
106,344.00
BIST 100
9,448.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilecek
logo
Spor, Dünyadan Spor

Gençler Kürek Türkiye Kupası müsabakaları Meriç Nehri'nde düzenlenecek

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, Gençler Türkiye Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Gökhan Zobar  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Gençler Kürek Türkiye Kupası müsabakaları Meriç Nehri'nde düzenlenecek Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek organizasyon 11-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona Türkiye'deki farklı kulüplerden yaklaşık 400 sporcunun katılacağını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Meriç Nehri'nin sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da önemli kürek merkezlerinden biri haline geldiğini belirten İba, Edirne'nin pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Gençler Türkiye Kupası'nda geleceğin şampiyonlarının kürek çekeceğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"11-13 Temmuz tarihlerinde burada Gençler Türkiye Kupası yarışları yapılacak. Organizasyona tüm halkımızı davet ediyorum. İddialı bir yarış olacak. Organizasyon sporcuların kıyasıya ter döktüğü heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Geleceğin şampiyonları burada yetişiyor. İnanılmaz dereceler var. Olimpiyatlardaki sporcuların derecelerin üzerinde derece yapan sporcular oluyor. Müthiş şeyler yaşanıyor burada."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'da son iki haftadaki yangınlarda 2 bin 750 dekar ekili alan zarar gördü
Kırmızı bültenle aranan 11, ulusal seviyede aranan 1 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Ankara merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda 5 gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi
Siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Gençler Kürek Türkiye Kupası müsabakaları Meriç Nehri'nde düzenlenecek

Gençler Kürek Türkiye Kupası müsabakaları Meriç Nehri'nde düzenlenecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet