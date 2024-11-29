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Gazi Yarı Maratonu, 1 Aralık'ta koşulacak

Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gazi Yarı Maratonu, 1 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Okan Coşkun  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Gazi Yarı Maratonu, 1 Aralık'ta koşulacak

Gaziantep

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 ülkeden 142, Türkiye'den ise 973 olmak üzere 1115 sporcunun katılacağı organizasyon kapsamındaki yarı maratonda atletler madalya mücadelesi verecek. Organizasyonda10 kilometrelik yol koşusu da düzenlenecek.

1 Aralık Pazar günü 09.30'da 21 kilometrelik yarı maratonun startı verilecek, yol koşusu ise 09.45'de başlayacak.

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