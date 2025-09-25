Dolar
Eğitim

Bakan Tekin: Derslik başına öğrenci sayısı ilköğretim kurumlarında 23, ortaöğretim kurumlarında 20 oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de 2003-2004 eğitim öğretim yılında derslik başına öğrenci sayısı, ilköğretim okullarında 36, ortaöğretim kurumlarında 30'ken bu rakamların ilköğretimde 23, ortaöğretimde 20 olduğunu bildirdi.

Ömer Faruk Salman, Rauf Maltaş  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Bakan Tekin: Derslik başına öğrenci sayısı ilköğretim kurumlarında 23, ortaöğretim kurumlarında 20 oldu Fotoğraf: Ömer Faruk Salman - AA

Gaziantep

Bakan Tekin, Gaziantep'te hayırseverler tarafından yaptırılan Bedia Mehmet Zeki Zorkirişçi İlkokulu, Nigar Erdemoğlu Ortaokulu ile İbrahim Erdemoğlu Anadolu Lisesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitim yatırımını gerçekleştiren hayırseverlere teşekkür etti.

Son 22 yılda eğitime ciddi yatırımlar yapıldığını vurgulayan Tekin, Türkiye'nin eğitim anlamında fiziki kapasitesini genel olarak artırdığını ifade etti.

Gaziantep'teki derslik sayısının AK Parti iktidarı öncesinde 6 bin olduğunu hatırlatan Tekin, bugün ise derslik sayısının yaklaşık 4 kat artarak 22 bin 633'e çıktığına dikkati çekti.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının düştüğünü belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Gerçekten son 23 yılda eğitim öğretim alt yapısıyla ilgili çok ciddi adımlar atıldı. Türkiye'de 2003-2004 eğitim öğretim yılında derslik başına öğrenci sayısı, ilköğretim okullarında 36, ortaöğretim kurumlarında 30'du bugün ise ilköğretim kurumlarında 23, ortaöğretim kurumlarında 20 oldu. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de düşüşler oldu. Şunun altını ısrarla çizmek istiyorum .OECD ortalamalarına erişmiş durumdayız. Birçok göstergede de OECD ortalamalarının üzerindeyiz. Bu anlamda bu sürece katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ile Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, hayırseverlerden Zeki Zorkirişci törende selamlama konuşması yaptı.

