Galatasaraylı Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından haftanın 11'ine seçildi.
İstanbul
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11'inde yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Ivan Provedel (Lazio)
Defans:Achraf Hakimi (PSG), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Aleksa Terzic (Salzburg)
Orta Saha: Galeno (Porto), Martin Odegaard (Arsenal), Tete (Galatasaray), Brais Mendez (Real Sociedad), Casemiro (Manchester United)
Forvet: Joao Felix (Barcelona), Roko Simic (Salzburg)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.