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Galatasaraylı Seferovic ikinci kez Dünya Kupası'nda yer alacak olmanın heyecanını yaşıyor

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Haris Seferovic, İsviçre ile Dünya Kupası finallerine ikinci kez katılacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Murat Kaya   | 19.11.2022
Galatasaraylı Seferovic ikinci kez Dünya Kupası'nda yer alacak olmanın heyecanını yaşıyor

İstanbul

GS TV'ye konuşan Bosna Hersek asıllı İsviçreli golcü, "Herkesin gidebildiği bir yer değil. Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım, takımım da yapacaktır. Umarım geleceğimiz en yüksek noktaya da geleceğiz." dedi.

Dünya Kupası finallerinin ilk kez kasım ayında başlayacağı hatırlatılan Seferovic, "Garip bir şey olacak, biraz farklı olacak. Çünkü normalde sezon sonundan başlayan bir şeydi, şimdi bizim buna adapte olmamız lazım. Başka bir şansımız yok tabii ki. Güzel bir ülkede, güzel havanın olduğu bir ülkede olacak, bizim de adapte olmamız lazım. Mücadele edeceğiz." diye konuştu.

"Zor olacak fakat keyfini çıkarmak lazım"

Ülkesinin yer aldığı grubu ve hedeflerini de değerlendiren 30 yaşındaki golcü, "Zor bir gruptayız aslında. Zaten isminden de anlaşılıyor yani, Brezilya ve diğer takımlar olsun. Hepsi güçlü takımlar. Zor olacak fakat keyfini çıkarmak lazım. Biz o fikirle bakmalıyız. Hedefimiz önce gruptan çıkmak tabii ki, birinci veya ikinci olarak oradan çıkmak. Daha sonra bakalım nerelere kadar gelebileceğiz." ifadesini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar için de konuşan deneyimli oyuncu, "Onlar için çok mutluyum, çok müteşekkirim. Umarım birazcık şansla da güzel şeyler izletebileceğiz onlara. Umarım keyfini çıkarırlar Dünya Kupası'nın." yorumunda bulundu.

İsviçre A Milli Takımı, G Grubu'nda Brezilya, Kamerun ve Sırbistan'la bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. İsviçre, gruptaki ilk maçında 24 Kasım Perşembe günü TSİ 13.00'de Kamerun'la karşı karşıya gelecek.

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