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Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau Avrupa Ligi elemelerinde forma giyemeyecek

Galatasaray'ın yeni transferi Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi elemelerinde yapacağı maçlarda görev alamayacak.

Serdal Kalaycı   | 29.07.2021
Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau Avrupa Ligi elemelerinde forma giyemeyecek

İstanbul

Kulüpten paylaşılan bilgiye göre Cicaldau, eski takımı Universitatea Craiova ile UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde forma giydiği için, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile yapacağı maçlarda ve olası play-off turu mücadelesinde takım kadrosunda bulunamayacak.

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'nde gruplara kalması durumunda forma giyecek Rumen futbolcunun transferi gerçekleştirilirken de uzun vadeli planlamayla bu durum bilinerek hareket edildi.

Galatasaray, Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.







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