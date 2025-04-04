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Galatasaray Kulübünden Jose Mourinho ile ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü, Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yönelik fiziki müdahalesiyle ilgili Fenerbahçe Kulübünün yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Emrah Oktay  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Galatasaray Kulübünden Jose Mourinho ile ilgili açıklama

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-1 kazanarak yarı finale çıktıkları Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mourinho'nun meslektaşı Okan Buruk'a yönelik hareketi hatırlatıldı.

Portekizli teknik adamın Türk futboluna zarar verdiğinin ileri sürüldüğü açıklamada, "Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz." denildi.

Fenerbahçe cephesinin yaşanan fiziki müdahaleyi savunduğunun aktarıldığı açıklamada, "Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, yaşanan olayla ilgili dün yaptığı açıklamada, Okan Buruk'un Jose Mourinho'yu el kol hareketleri ve söylemlerle tahrik ettiğini iddia etmişti.

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