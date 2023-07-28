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Galatasaray, Icardi için transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı

Galatasaray Kulübü, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Emrah Oktay  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Galatasaray, Icardi için transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "​​​​​​​Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon Süper Lig'de 24 müsabakada 22 gol atarken, 2 maçta görev aldığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında ise 1 kez fileleri havalandırdı.

Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukta önemli rol alan futbolculardan oldu.

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