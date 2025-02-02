Galatasaray, Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını duyurdu
Galatasaray, İspanyol santrfor Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Oyuncunun bugün saat 13.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.