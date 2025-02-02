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Galatasaray, Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Galatasaray, İspanyol santrfor Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Galatasaray, Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını duyurdu

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Oyuncunun bugün saat 13.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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