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Fransız yıldız futbolcu Benzema’dan Gazzelilere destek mesajı

Cezayir asıllı Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema, "dualarının adaletsiz bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleriyle olduğunu" belirtti.​​​​​​​

Esra Taşkın  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Fransız yıldız futbolcu Benzema’dan Gazzelilere destek mesajı

Paris

İsrail-Filistin çatışması devam ederken, Benzema, X sosyal medya hesabından Gazzeliler için destek mesajı paylaştı.

Benzema, "Tüm dualarımız, kadınları ve çocukları ayırt etmeyen adaletsiz bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleriyle." ifadesini kullandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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