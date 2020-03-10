Fransa ve Portekiz'de futbol maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
Fransa ve Portekiz'de futbol maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.
İstanbul
Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.
Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1. ve 2. liglerdeki maçlara 15 Nisan'a kadar seyirci alınmayacağını duyurdu.
Maracineanu, müsabakalarda en fazla 1000 kişinin bulunabileceğini ifade etti.
Portekiz
Portekiz'de futbol maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, profesyonel liglerdeki karşılaşmalara seyirci alınmayacağı duyuruldu.
Uygulamanın süresiyle ilgili bilgi verilmezken, amatör futbol karşılaşmalarında ise müsabakalara en fazla 5000 kişinin girebileceği aktarıldı.
Cezayir
Cezayir'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla futbol ligi maçlarına taraftarların alınmayacağı duyuruldu.
Başkent Cezayir'de basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, pazar günü yapılan son Bakanlar Kurulu toplantısında koronavirüs önlemlerinin değerlendirildiğini belirtti.
Bin Buziyd, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi olarak stadyumlar dahil insanların toplanacağı organizasyonlara engel olunması talimatı verdi. Futbol ligi maçları da seyircisiz oynanacak." dedi.
Cezayir'de 25 Şubat'tan bu yana Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 20'ye yükseldiği bildirilmişti.
Cezayir'in Vahran kentinde bu ay düzenlenmesi planlanan NAPEC Kuzey Afrika Petrol ve Gaz Sanayi Fuarı koronavirüs nedeniyle eylül ayına ertelenmiş, Cezayir Çevre Bakanlığı da dün başlaması planlanan Uluslararası Çevre ve Yenilenebilir Enerji Fuarı'nı iptal ettiklerini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.