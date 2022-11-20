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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Fransa, sakatlanan Benzema'nın yerine futbolcu çağırmayacak

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek Karim Benzema'nın yerine futbolcu davet etmeyecek.

Yunus Kaymaz   | 20.11.2022
Fransa, sakatlanan Benzema'nın yerine futbolcu çağırmayacak

Doha

Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, "Kaliteli bir kadromuz var. Saha içinde ve dışında yaptıkları her şeyde birlik içindeler. Onlara güveniyorum." diye konuştu.

Milli takıma başka bir futbolcu çağırmayacağını belirten Deschamps, "Yeterli sayıda forvet oyuncusuna sahibiz." ifadesini kullandı.

Fransa'nın dünkü antrenmanında kalçasından sakatlanan 34 yaşındaki Benzema'nın yapılan kontrollerin ardından turnuvada forma giyemeyeceği ortaya çıkmıştı.

1978 yılından bu yana ilk kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün son sahibi, Dünya Kupası'nda sahaya çıkamayacak.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.

Fransız teknik adamın, Benzema'nın yerine Olivier Giroud ya da bu sezon 23 maçta 8 gol atan Eintracht Frankfurt forveti Randal Kolo Muani'ye şans vermesi bekleniyor.

D Grubu'nda yer alan Fransa, salı günü ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak.

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