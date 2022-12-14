Dolar
18.65
Euro
19.86
Altın
1,806.38
ETH/USDT
1,324.80
BTC/USDT
17,825.00
BIST 100
5,186.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik tedbirleri alındı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde karşı karşıya gelecek Fas-Fransa maçı nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Esra Taşkın   | 14.12.2022
Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik tedbirleri alındı

Paris

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter'daki açıklamasına göre, bu akşam yerel saat ile 20.00'de başlayacak maç nedeniyle güvenlik ve düzeni sağlamak için Paris ve çevresinde 5 bin polis görevlendirildi.

Güvenlik güçleri, "tehlikeli hareketler, vandalizm eylemleri ve saldırganlıklara" karşı caydırıcı olmak adına Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde görevli olacak. Caddede trafik yoğunluğunu engellemek adına başkente giriş noktalarının birçoğu saat 22.00'den itibaren kapatılacak.

Özellikle bu caddeye ulaşmak için kullanılan farklı gar ve metro istasyonlarında güvenlik güçleri devriye gezecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Zengezur Koridoru 2024'te tamamlanacak ve yeni nakliyat koridoru oluşturulacak
Yemek Kartları Derneği Başkanı Piyade: Yemek kartlarında değişen bir şey yok
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
SEDDK Başkanı Eroğlu: Trafikte riskli sigortalara ciddi yaptırımlar getireceğiz

Benzer haberler

Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik tedbirleri alındı

Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik tedbirleri alındı

Fas, Fransa maçıyla Dünya Kupası'nda "sömürgeci ülkelere" karşı yeni bir zafer peşinde

Nordin Amrabat: Dünya Kupası'nı Faslı futbolcuların ellerinde hayal edebiliyorum

FIFA: Fas Milli Takımı Afrika ve Orta Doğu'nun desteğine sahip

FIFA: Fas Milli Takımı Afrika ve Orta Doğu'nun desteğine sahip
Fas'ın tarihi başarısı Arap taraftarları birleştirdi

Fas'ın tarihi başarısı Arap taraftarları birleştirdi
Finalin ismi değişmezse, Fransa ve Hırvatistan tarihe geçecek

Finalin ismi değişmezse, Fransa ve Hırvatistan tarihe geçecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet