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Fortuna Düsseldorf'ta oynayan milli futbolcu Kenan Karaman'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Erbil Başay   | 02.04.2021
Fortuna Düsseldorf'ta oynayan milli futbolcu Kenan Karaman'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Berlin

Alman kulübünden yapılan açıklamada, milli takımdan döndükten sonra Kenan Karaman'a uygulanan PCR testin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kenan Karaman'ın evinde karantinaya alındığı ve Fortuna Düsseldorf'un pazar günü Darmstadt 98'e karşı oynanacağı karşılaşmada forma giymeyeceği aktarıldı.

Takımın sportif direktörü Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini belirterek, "Bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle ilişkili olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

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