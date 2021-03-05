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Formula 1'in 2021 takvimindeki son boşluğa Portekiz eklendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü yarışı 2 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek.

Abdulkadir Karakaya   | 05.03.2021
Formula 1'in 2021 takvimindeki son boşluğa Portekiz eklendi

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezon takviminde ev sahibi daha önce belirlenmeyen yarış, Portimao kentindeki Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Formula 1 Başkanı Stefano Domenicali, yarışın seyircili yapılmasını umduklarını belirterek, "Geçen yılki başarının ardından Portimao'da tekrar yarışılacağı için heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Portekiz Grand Prix'si, 24 yıl aranın ardından geçen sezon ilk kez F1 takvimine dahil edilmişti.

Formula 1'de 23 etaptan oluşan 2021 sezonunun, 28 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'siyle başlayıp 12 Aralık'ta Abu Dabi Grand Prix'siyle sona ermesi hedefleniyor.

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