Dolar
9.01
Euro
10.43
Altın
1,756.67
ETH/USDT
3,574.60
BTC/USDT
57,251.00
BIST 100
1,416.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini 190 bin kişi yerinde takip etti

İstanbul'da yapılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için Intercity İstanbul Park'a 3 günde 190 bin kişinin geldiği bildirildi.

Süha Gür   | 11.10.2021
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini 190 bin kişi yerinde takip etti Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, geçen senenin ardından bu seneyi de kusursuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity'nin tekrar Türkiye'ye getirdiği Formula 1 Türkiye Grand Prix 2021'in tüm Türkiye'de ve dünyada büyük heyecan ve ilgi uyandırdığını vurgulayan Vural Ak, şu ifadeleri kullandı.

"Bu dev organizasyonu Türkiye ve İstanbul'a kazandırmak için büyük çaba harcadık ve sonucunda gördüğümüz tablo bizleri çok mutlu etti. Pilotların ve tüm dünyadaki motor sporları tutkunlarının çok sevdiği yarış pistimiz ve İstanbul, tüm dünya medyasında büyük yer buldu. Uzun zamandır İstanbul'un ihtiyacı olan bu tanıtımla yeniden milyonların gözü İstanbul'a çevrildi. Pandemi koşulları sebebiyle yarı kapasiteli olarak satışa sunduğumuz biletler büyük ilgi gördü ve 3 gün boyunca toplam 190 bin kişi Intercity İstanbul Park'a akın etti."

Yarışın gelecek yıllarda da Türkiye'de yapılması için görüşmelere başladıklarını dile getiren Ak, şunları kaydetti:

"Formula 1 Üst Yöneticisi ve İcra Kurulu Başkanı Stefano Domenicalli'yi hafta sonu İstanbul’da ağırladık. Yarışlara gösterilen ilgi karşısında şaşkınlık içindeydi. Sadece bir yıl değil, yıllarca sürecek bir yarışın takvime dahil edilmesi için görüşmelerimiz sürüyor. Geçtiğimiz sene FIA'dan aldığımız üç yıllık lisans zaten pistimizin her gelişmeye her an hazır olduğunun da kanıtı. Elbette bu başarının arkasından büyük bir ekip ve takım çalışması var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı Cumhurbaşkanlığı himayelerine alması ile tüm kurumlar seferber oldu. Bu kapsamda sürecin başından beri gösterdikleri ilgi ve alaka için ilgili tüm kamu kurumlarına ve özel sektörden destekçilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop da yarış günü şampiyonlara kupalarını takdim ederek bizleri onurlandırdı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin ilaç düzenleyicisi 'Ronapreve' adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı
Hakkari'de iki doz aşı yaptıran 117 yaşındaki kadın Kovid-19'u hafif atlattı
Yerli aşı TURKOVAC, İzmir'de gönüllülere uygulanmaya başlandı
Almanya'da Kovid-19 testleri ücretli oldu

Benzer haberler

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini 190 bin kişi yerinde takip etti

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini 190 bin kişi yerinde takip etti

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman seansı sona erdi

Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı

Formula 1'de heyecan Türkiye Grand Prix'siyle sürecek

Formula 1'de heyecan Türkiye Grand Prix'siyle sürecek
Formula 1 pilotu Verstappen: İstanbul Park, Formula 1 takvimindeki en güzel pistlerden birisi

Formula 1 pilotu Verstappen: İstanbul Park, Formula 1 takvimindeki en güzel pistlerden birisi
Bakan Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta incelemelerde bulundu

Bakan Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta incelemelerde bulundu