Formula 1 Kanada Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Kanada Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.
Istanbul
Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 10.899 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.
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Russell'ın 0.160 saniye arkasında Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.221 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı.
Kanada Grand Prix'si, bugün TSİ 21.00'de başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.