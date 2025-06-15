Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,524.00
BTC/USDT
105,237.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1 Kanada Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Kanada Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Formula 1 Kanada Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın Fotoğraf: Mert Alper Dervış/AA

Istanbul

Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 10.899 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Russell'ın 0.160 saniye arkasında Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.221 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı.

Kanada Grand Prix'si, bugün TSİ 21.00'de başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasını yalanladı
Emniyet ve trafik ekiplerince bir haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı
Türkiye'de afetlerde kullanılacak 31 bin güvenli toplanma alanı bulunuyor
Yargıtay, kişisel veri içeren ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydı
Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Benzer haberler

Formula 1 Kanada Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

Formula 1 Kanada Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet