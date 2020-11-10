Euro
9.74
Dolar
8.23
BIST 100
1,235.62
Altın
1,886.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında saygıyla anılıyor - Dolmabahçe Sarayı
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si S Sport'tan şifresiz yayımlanacak

Yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.

Ercan Çakar   | 10.11.2020
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si S Sport'tan şifresiz yayımlanacak

İstanbul

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, S Sport'tan şifresiz yayımlanacak.

S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Hastama anne ve babasının Kovid-19'dan öldüğünü söyleyemedik'
Kapalı mekanlarda artan Kovid-19 riskini tedbirlerle azaltmak mümkün
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 51 milyon 243 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19'dan 448 kişi daha hayatını kaybetti
Brezilya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının deneylerini durdurdu

Benzer haberler

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si S Sport'tan şifresiz yayımlanacak

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si S Sport'tan şifresiz yayımlanacak

Formula 1'de İstanbul Park'ın rekorları Juan Pablo Montoya'ya ait

Lewis Hamilton'dan Türkiye Grand Prix'si mesajı: Geri dönüyor olmak harika

Formula 1'de İstiklal Marşı'nı dünyaca ünlü tenor Murat Karahan seslendirecek

Formula 1'de İstiklal Marşı'nı dünyaca ünlü tenor Murat Karahan seslendirecek
Formula 1'de 16 pilot ilk kez İstanbul'da mücadele edecek

Formula 1'de 16 pilot ilk kez İstanbul'da mücadele edecek
İstanbul'da Formula 1 nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Formula 1 nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak