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Formula 1 Azerbaycan ayağındaki sprint yarışında Perez birinci oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Formula 1 Azerbaycan ayağındaki sprint yarışında Perez birinci oldu

Ankara

Sezonun 4. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte, 17 tur üzerinden yapıldı.

Perez, 2. sıradan başladığı yarışta damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Bitiş çizgisini liderden 4.4 saniye sonra geçen Charles Leclerc (Ferrari takımı) 2'nci, takım arkadaşı Perez'in 5 saniye gerisindeki Max Verstappen ise 3. sırayı aldı.

Puanını 62'ye yükselten Perez, şampiyona lideri Verstappen ile arasındaki farkı 13 puana indirdi.

Yarın TSİ 14.00'te başlayacak Azerbaycan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 75 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 62

3. Fernando Alonso (İspanya): 48

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 40

5. Carlos Sainz (İspanya): 24

Takımlar

1. Red Bull: 137

2. Aston Martin: 69

3. Mercedes: 63

4. Ferrari: 37

5. McLaren: 12

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