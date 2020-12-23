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Fiorentina, Juventus'un yenilmezliğine son verdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Juventus, konuk ettiği Fiorentina'ya 3-0 yenildi.

Barış Seçkin   | 23.12.2020
Fiorentina, Juventus'un yenilmezliğine son verdi

Roma

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada zirveye oynayan Juventus ile haftalardır galip gelemeyen Fiorentina karşılaştı. 

Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu ve henüz 3. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçti: 0-1.

18. dakikada Juventuslu Juan Cuadrado’nun rakibi Gaetano Castrovilli’ye yaptığı harekete, hakem Federico La Penna, önce sarı kart verse de VAR ile istişare ettikten sonra kararını değiştirdi. Hakem La Penna, Cuadrado’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi ve Juventus sahada 10 kişi kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı, Fiorentina’nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının 76. dakikasında Juventuslu Alex Sandro’nun kendi kalesine attığı golle konuk ekip maçta farkı 2’ye çıkardı: 0-2.

81. dakikada Martin Caceres, Fiorentina adına farkı 3’e çıkaran golü attı: 0-3.

Maçta başka gol olmayınca Fiorentina, Juventus’u deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı. Bu skorla Juventus, bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı ve "namağlup" unvanını kaybetti.

Fiorentina ise ligde 8 maç aradan sonra galip geldi. Kasım ayı başında kariyerinde ikinci kez Fiorentina'nın başına geçen teknik direktör Cesare Prandelli de çıktığı 7. lig maçında Juventus karşısında galibiyet aldı.

Bu akşamki sonuçla Fiorentina, puanını 14'e çıkartarak 15. sıraya yükselirken, haftayı evinde puansız kapatan Juventus ise 24 puanla 4. sırada yer aldı.



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