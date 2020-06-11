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Fin pilot Bottas Mercedes takımında yola devam edeceğinden emin

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Bottas, Ferrari ile sezon sonunda yollarını ayıracak Sebastian Vettel'in yerine geçeceği iddialarını yalanlayarak takımında kalacağını söyledi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 11.06.2020
Fin pilot Bottas Mercedes takımında yola devam edeceğinden emin

Ankara

İngiliz basınına konuşan Fin pilot Valtteri Bottas, Vettel'in gelecek sezon Mercedes'te yerine geçeceği yönündeki iddiaları takımının yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, "Mercedes ile yaptığımız kontratlar üzerine bugüne kadar her zaman çok samimi görüşmelerimiz oldu. Bana, açık bir şekilde, Sebastian'ı düşünmediklerini ve benimle yola devam etmeyi hedeflediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

"Bu durum, beni gerçekten güldürüyor"

Bu konuda hiçbir endişe veya baskı hissetmediğini vurgulayan 30 yaşındaki Bottas, "Benzer haberler nedeniyle benim için her yıl aynı geçiyor. Bu sezon daha bir yarış bile yapılmadan benim koltuğumu başkalarına vermeye başladılar. Bu durum, beni gerçekten güldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonda uzun bir süredir şampiyonluk yarışında Mercedes'in arkasında kalan Ferrari, kariyerinde dört Formula 1 şampiyonluğu bulunan Alman pilot Sebastian Vettel ile 2020 sezonu sonunda yollarını ayıracağını geçen mayıs ayında duyurmuştu.

Mercedes Formula 1 Takımı Direktörü Toto Wolff ise Vettel'i kadrolarına katma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söylemişti.

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