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Filenin Sultanları, Almanya'da Azerbaycan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında yarın Azerbaycan ile karşılaşacak.

Musa Samur  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Filenin Sultanları, Almanya'da Azerbaycan ile karşılaşacak

Ankara

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Milliler, Almanya'daki C Grubu mücadelesine İsveç'i 3-0 mağlup ederek başladı. Azerbaycan ise grubundaki ilk maçında Çekya'ya 3-0 üstünlük sağladı.

Filenin Sultanları'nın TSİ maç programı şöyle:

21 Ağustos Pazartesi:

18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos Çarşamba:

18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe:

21.00 Türkiye-Almanya

Kadro

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

4 ülke ev sahipliği yapıyor

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluşuyor:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

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