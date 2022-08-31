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Filenin Efeleri, FIVB Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

Musa Samur   | 31.08.2022
Filenin Efeleri, FIVB Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı

Ankara

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaştı.

Grup'taki ilk maçında Çin'i 3-0 yenen, ikinci maçta İtalya'ya aynı skorla kaybeden milli takım, Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Statü

Son 16 tur karşılaşmaları 4-6 Eylül'de yapılacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.



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