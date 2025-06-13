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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın en başarılı takımı Real Madrid

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Real Madrid, organizasyonun en başarılı takımı olarak göze çarpıyor.

Mutlu Demirtaştan  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın en başarılı takımı Real Madrid

İstanbul

İspanya temsilcisi, ilk kez 4 yılda bir ve 32 takımlı formatta düzenlenecek organizasyonda çıktığı 5 final maçının tamamını kazanmayı başardı.

Real Madrid, ilk defa 2000'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022'de mutlu sona ulaştı.

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Real Madrid, 6. kupanın peşinde

Teknik direktörlüğe İspanyol Xabi Alonso'yu getiren Real Madrid, başarısız geçen sezonun ardından Kulüpler Dünya Kupası'ndaki 6. şampiyonluğunu hedefleyecek.

Real Madrid, final oynadığı yıllarda sırasıyla Arjantin ekibi San Lorenzo'yu 2-0, Japonya temsilcisi Kashima Antlers'i uzatmalarda 4-2, Brezilya'nın Gremio takımını 1-0, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain'i 4-1 ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal'i 5-3 mağlup etti.

Madrid ekibi, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan) ve Pachuca (Meksika) ile H Grubu'nda mücadele edecek.

Son şampiyon Manchester City

Turnuvanın son şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City oldu.

Manchester ekibi, 2023'teki finalde Brezilya temsilcisi Fluminense'yi 4-0 yenerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın öğrencileri, geride kalan sezon beklenen performansı gösteremese de G Grubu'nda Juventus (İtalya), Wydad (Fas) ve Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri) ile mücadele edeceği Kulüpler Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alıyor.

12 takım şampiyon oldu

Kulüpler Dünya Kupası'nda şimdiye kadar 12 takım şampiyonluk yaşadı.

Real Madrid'in 5 şampiyonluğunun yanında bir diğer İspanya temsilcisi Barcelona da turnuvada 3 defa zafere ulaştı.

Brezilya'dan Corinthians ve Almanya'dan Bayern Münih, ikişer kez kupayı müzesine götürdü.

İngiltere'den Manchester City'nin yanı sıra Liverpool, Chelsea, Manchester United, Brezilya'dan Sao Paulo, Internacional, İtalya'dan Milan ve Inter, turnuvada birer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

İspanya ekipleri 8 defa kupaya uzandı

Bu yıl 21. kez gerçekleştirilecek Kulüpler Dünya Kupası'nda İspanya ekipleri 8 kez mutlu sona ulaştı.

Geride kalan 20 organizasyonda Brezilya ve İngiltere'den 4'er, İtalya ve Almanya'dan ise ikişer kez şampiyon takım çıktı.

Kupada şu ana kadar sadece iki konfederasyonun takımları şampiyonluk sevinci yaşadı. UEFA takımlarının 16 defa kupaya uzandığı turnuvada Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) temsilcileri ise 4 kez şampiyon oldu.

Finaller

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final maçları ve şampiyonlar şu şekilde:

Yıl

Şampiyon

Finalist

Sonuç

2000

Corinthians

Vasco da Gama

4-3 (Penaltılarla)

2005

Sao Paulo

Liverpool

1-0

2006

Internacional

Barcelona

1-0

2007

Milan

Boca Juniors

4-2

2008

Manchester United

LDU Quito

1-0

2009

Barcelona

Estudiantes

2-1 (Uzatmalarda)

2010

Inter

Mazembe

3-0

2011

Barcelona

Santos

4-0

2012

Corinthians

Chelsea

1-0

2013

Bayern Münih

Raja

2-0

2014

Real Madrid

San Lorenzo

2-0

2015

Barcelona

River Plate

3-0

2016

Real Madrid

Kashima Antlers

4-2 (Uzatmalarda)

2017

Real Madrid

Gremio

1-0

2018

Real Madrid

Al-Ain

4-1

2019

Liverpool

Flamengo

1-0 (Uzatmalarda)

2020

Bayern Münih

Tigres

1-0

2021

Chelsea

Palmeiras

2-1 (Uzatmalarda)

2022

Real Madrid

Al Hilal

5-3

2023

Manchester City

Fluminense

4-0

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