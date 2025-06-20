Dolar
39.68
Euro
45.74
Altın
3,349.54
ETH/USDT
2,556.90
BTC/USDT
106,316.00
BIST 100
9,225.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Botafogo, PSG'yi 1-0'la geçti

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda Botafogo, Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0'la geçerken Atletico Madrid, Seattle Sounders'ı 3-1 mağlup etti.

Emre Aşıkçı  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Botafogo, PSG'yi 1-0'la geçti

İstanbul

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brezilya temsilcisi Botafogo, Igor Jesus'un 36. dakikada attığı golle Fransa ekibi PSG'yi 1-0 yendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

B Grubu'nun diğer maçında İspanya'nın Atletico Madrid takımı, ABD ekibi Seattle Sounders'la Seattle'daki Lumen Field Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid, Pablo Barrios'un 11 ve 55. dakikalarda, Axel Witsel'in ise 47. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Seattle Sounders'ın tek golü, 50. dakikada Albert Rusnak'tan geldi.

B Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanan Botafogo, liderlik koltuğuna oturdu. Üçer puanı olan ekiplerden PSG ikinci, Atletico Madrid ise üçüncü sırada bulunuyor.

Henüz puanı olmayan Seattle Sounders ise son sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılıktan İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin açıklama
İstanbul'da hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 10 zanlı adliyede
Siber suçlarla mücadele kapsamında 190 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Gelir İdaresi Başkanlığı 81 sözleşmeli personel alacak

Benzer haberler

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Botafogo, PSG'yi 1-0'la geçti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Botafogo, PSG'yi 1-0'la geçti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica, Boca Juiors ile berabere kaldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın en başarılı takımı Real Madrid

Milli futbolcular, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne alacak

Milli futbolcular, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet