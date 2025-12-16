FIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın PSG ile Flamengo karşılaşacak
2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşılaşacak.
İstanbul
Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Libertadores Kupası şampiyonu Flamengo, ikinci turda Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-1 ve play-off'ta Mısır'ın Pyramids takımını 2-0 yenerek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan PSG ise doğrudan finalde yer alma hakkı elde etti.
Kupayı geçen yıl finalde Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup eden İspanya ekibi Real Madrid kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.