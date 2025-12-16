Dolar
42.71
Euro
50.25
Altın
4,275.72
ETH/USDT
2,944.20
BTC/USDT
87,001.00
BIST 100
11,326.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın PSG ile Flamengo karşılaşacak

2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşılaşacak.

Mutlu Demirtaştan  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
FIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın PSG ile Flamengo karşılaşacak

İstanbul

Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Libertadores Kupası şampiyonu Flamengo, ikinci turda Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-1 ve play-off'ta Mısır'ın Pyramids takımını 2-0 yenerek finale yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan PSG ise doğrudan finalde yer alma hakkı elde etti.

Kupayı geçen yıl finalde Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup eden İspanya ekibi Real Madrid kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KDK'nin "Başvuru Tarihine Göre İşçi Emekli Aylıklarındaki Farklar" özel raporu açıklandı
Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı
Erciyes'te kayak keyfi 18 Aralık'ta başlayacak
Bakan Göktaş, 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulaması hazırladık
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz

Benzer haberler

FIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın PSG ile Flamengo karşılaşacak

FIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın PSG ile Flamengo karşılaşacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet