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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

FIFA, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın resmi belgeselini yayımladı

FIFA, Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 Dünya Kupası'nın resmi belgeselini yayımladı.

Mutlu Demirtaştan  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
FIFA, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın resmi belgeselini yayımladı

İstanbul

Tarihte ilk kez bir Arap ülkesinde gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın "Written in the Stars" isimli belgeseli, FIFA'nın internet sitesinde yayımlanmaya başladı.

Galli aktör Michael Sheen'in anlatımıyla bir saat 34 dakika süren uzun metrajlı belgesel, izleyicileri organizasyonun perde arkasına götürüyor.

Statlarda 3,4 milyon seyircinin takip ettiği Katar 2022'nin belgeseli, turnuvanın tüm aksiyonunu daha önce görülmemiş kamera açıları ve detaylarla izleyicilere sunuyor.

Atılan 172 golle rekor kırılan turnuvanın belgeseli, ayrıca dünyanın dört bir yanındaki taraftarların heyecanına ortak olarak kupanın küresel boyutunu gözler önüne seriyor.

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