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FIFA, futbolda ırkçılığın azami cezasını 5 kat arttırdı

FIFA, futbolda ırkçılığın azami cezasını 5 kat arttırarak 5 milyon İsviçre frangı yani 233 milyon liraya yükseltti.

Fatih Erel  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
FIFA, futbolda ırkçılığın azami cezasını 5 kat arttırdı

İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA Konseyinin ırkçılığa karşı saha içi ve dışında mücadele kapsamında aldığı kararda "Irkçı taciz vakalarında verilebilecek azami ceza önemli ölçüde arttırıldı ve sınır 5 milyon İsviçre frangı olarak belirlendi." denildi.

Futbolda ırkçılığa verilen azami ceza daha önce 1 milyon İsviçre frangıydı.

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