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FIFA: Futbolcu sözleşmeleri ligler bitene kadar geçerli sayılacak

FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

Abdulkadir Karakaya   | 07.04.2020
FIFA: Futbolcu sözleşmeleri ligler bitene kadar geçerli sayılacak

Ankara

FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle birçok ligin askıya alındığı hatırlatılırken, maçların normal sürede tamamlanmasının mümkün gözükmediği belirtildi.

FIFA Konseyi tarafından kabul edilen karara göre, sezon sonu sona erecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar uzatılacağı ifade edildi.

Gelecek sezona ilişkin sözleşmelerin ise sözleşmenin başlangıç tarihi yerine liglerin başlayacağı tarihten itibaren geçerli olacağı kaydedildi. 

Koronavirüsün futbola ekonomik olarak büyük zarar verdiği vurgulanırken, kulüp ve futbolcuların bir araya gelerek maaş indirimi veya ertelemesi konusunda anlaşmaları tavsiye edildi. 

Herhangi bir anlaşmazlık durumunda FIFA'nın tarafların ekonomik durumlarını göz önüne alarak karar vereceği belirtildi. 

Transfer dönemiyle ilgili tarihlerin de yeniden belirleneceği ve FIFA'nın bu konuda esnek davranacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, önceliklerinin futbol değil insan sağlığı olduğunu vurguladı.

Koronavirüsün futbol koşullarını değiştirdiğini kaydeden Infantino, "FIFA, paydaşlarıyla birlikte yeni koşulların üstesinden gelebilmek için bazı pratik fikirler getirdi. Umuyorum ki bu ortak çaba, futbol dünyasının bir araya gelerek dayanışma ve uzlaşma ruhu gösterebileceğine dair olumlu bir örnek olacak." ifadelerini kullandı.

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