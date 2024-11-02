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Ferdi Kadıoğlu'nun golü Liverpool karşısında mağlubiyeti önleyemedi

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun gol attığı maçta Liverpool, sahasında Brighton'ı geriden gelerek 2-1 yendi.

Emrah Oktay  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Ferdi Kadıoğlu'nun golü Liverpool karşısında mağlubiyeti önleyemedi

İstanbul

Premier Lig'in 10. haftasında zirve mücadelesi veren Liverpool, Anfield Road Stadı'nda milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'ı konuk etti.

Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakanın 14. dakikasında gol perdesini açarak takımını 1-0 öne geçirdi. Milli futbolcu, Premier Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Liverpool, 69. dakikada Cody Gakpo, 72. dakikada ise Muhammed Salah'ın golleriyle maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla puanını 25'e çıkaran Liverpool, liderlik koltuğuna oturdu. Brighton ise 16 puanda kaldı.


- Manchester City, liderliği kaptırdı

Premier Lig'de haftaya zirvede giren Manchester City, koltuğunu koruyamadı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, 10. haftada Bournemouth'a konuk oldu. Müsabakada ev sahibi ekip 9. dakikada Antoine Semenyo, 64. dakikada ise Evanilson'un golleriyle 2-0 öne geçti. Geri dönmeye çalışan Manchester City, Josko Gvardiol'un ayağından 82. dakikada farkı 1'e indirse de kalan bölümde beraberlik golünü bulamadı. Maç, Bournemouth'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Manchester City, 23 puanda kaldı ve zirvedeki yerini kaybetti. Bournemouth ise puanını 15'e yükseltti.

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