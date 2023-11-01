Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae, Asya'da yılın uluslararası futbolcusu seçildi
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Asya kıtasında 2022 yılının en iyi uluslararası futbolcusu seçildi.
İstanbul
Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, "Kim Min-Jae, 2022 yılının Asyalı Uluslararası Oyuncusu ödülünü kazandı. Kim, 2015, 2017 ve 2019 yıllarında ödülü alan vatandaşı Son Heung-min'in ardından prestijli ödülü alan ikinci Güney Koreli uluslararası oyuncu oldu." bilgisi verildi.
Kim Min-Jae, dünyada yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için de 2023 yılının adayları arasına giren tek Asyalı oyuncu olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.