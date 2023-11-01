Dolar
28.33
Euro
29.93
Altın
1,979.77
ETH/USDT
1,807.60
BTC/USDT
34,487.00
BIST 100
7,512.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu"nda konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevaplıyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae, Asya'da yılın uluslararası futbolcusu seçildi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Asya kıtasında 2022 yılının en iyi uluslararası futbolcusu seçildi.

Fatih Erel  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae, Asya'da yılın uluslararası futbolcusu seçildi

İstanbul

Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, "Kim Min-Jae, 2022 yılının Asyalı Uluslararası Oyuncusu ödülünü kazandı. Kim, 2015, 2017 ve 2019 yıllarında ödülü alan vatandaşı Son Heung-min'in ardından prestijli ödülü alan ikinci Güney Koreli uluslararası oyuncu oldu." bilgisi verildi.

Kim Min-Jae, dünyada yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için de 2023 yılının adayları arasına giren tek Asyalı oyuncu olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'ndaki tarihi resmigeçidin detayları ortaya çıktı
İstanbul havalimanlarındaki uçuşlarla 2 milyon 250 bin tondan fazla yük taşındı
Emine Erdoğan'dan "Dünya Şehirler Günü" paylaşımı
Bitlis'teki terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Diyarbakır'da "Mercek Operasyonu"nda gözaltına alınan 132 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Fenerbahçe'den Becao ve Fred'in sağlık durumu hakkında açıklama

Fenerbahçe'den Becao ve Fred'in sağlık durumu hakkında açıklama

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den taraftara birlik çağrısı

Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae, Asya'da yılın uluslararası futbolcusu seçildi

Celtic, Filistin bayrağı açan taraftar grubu üyelerinin kombinelerini iptal etti

Celtic, Filistin bayrağı açan taraftar grubu üyelerinin kombinelerini iptal etti
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor 4. tura yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet