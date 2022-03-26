Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,115.10
BTC/USDT
44,270.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

F2'de kaza yapan Cem Bölükbaşı, Cidde'de yarışamayacak

Formula 2 Dünya Şampiyonası antrenman turlarında dün kaza yapan milli pilot Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu Cidde'deki yarışta yer alamayacak.

Fatih Erel   | 26.03.2022
F2'de kaza yapan Cem Bölükbaşı, Cidde'de yarışamayacak

İstanbul

Formula 2'den yapılan açıklamada, "Tıbbi muayenenin ardından 23 numaralı otomobilin sürücüsünün beyin sarsıntısı geçirdiği ve ileri tedbir kontrolleri için bir gece hastanede kaldığı tespit edildi ve yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle takım tarafından etkinlikten çekildi." bilgisi verildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Bölükbaşı ise "Sağlık durumum iyi. Herhangi bir sorunum yok. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışlarında yer alamayacağım açıklandı." ifadelerini kullandı.

Cem Bölükbaşı, "Bir sonraki resmi test seanslarında Barselona'da takımla buluşup aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum. Sezonun 3. yarışı Imola'ya kadar mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıp Formula 2 Şampiyonası'na kaldığım yerden devam edeceğim. Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkürler." açıklamasını yaptı.

Organizasyonda bugün TSİ 15.30'da sprint yarışı, yarın TSİ 16.35'te ana yarış yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı
Çin'de son 24 saatte 1335, Hong Kong'da 10 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı, eyaletlerden Kovid-19 salgınında acil önlem almasını istedi

Benzer haberler

F2'de kaza yapan Cem Bölükbaşı, Cidde'de yarışamayacak

F2'de kaza yapan Cem Bölükbaşı, Cidde'de yarışamayacak

Formula 1, Cidde'deki saldırıya rağmen yarışların yapılacağını açıkladı

Cem Bölükbaşı, F2 Bahreyn yarışında 15. oldu

Cem Bölükbaşı Bahreyn'de çıktığı sprint yarışında 14. oldu

Cem Bölükbaşı Bahreyn'de çıktığı sprint yarışında 14. oldu
Cem Bölükbaşı'nın gözü Formula 1'de

Cem Bölükbaşı'nın gözü Formula 1'de