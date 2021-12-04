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F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz   | 04.12.2021
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

İstanbul

Hamilton, Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Cidde Corniche Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 27.511 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. Büyük Britanyalı sürücü, kariyerinin 103'üncü pole pozisyonunu kazandı.

Mercedes'in Fin pilotu Bottas, liderin 0.111 saniye arkasında ikinciliği elde etti.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunu almak için attığı son turun ilk iki sektöründe Hamilton'a göre daha iyi dereceler yakalamasına karşın son virajda kaza yapınca üçüncü sırada kaldı.

50 tur üzerinden yapılacak yarış, yarın TSİ 20.30'da başlayacak.

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