Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,905.50
BTC/USDT
27,255.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıklıyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

İstanbul

Hollandalı pilot, 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 12.272 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Verstappen'in 0.462 saniye arkasındaki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.520 saniye yavaş turlayan Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ise üçüncülüğü elde etti.

Barselona şehrindeki 66 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Göreve Başlama Töreni"ne katılan liderler onuruna yemek verdi
Atakule, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden göreve başlaması nedeniyle Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
Yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Sağanak nedeniyle Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı
Bolu'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Benzer haberler

F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1'de sezonun 8. etabı İspanya'da düzenlenecek

F1'de Norris'i engelleyen Ferrari pilotu Leclerc'e üç sıra ceza

Formula 1'de sezonun 7. etabı Monako'da düzenlenecek

Formula 1'de sezonun 7. etabı Monako'da düzenlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet