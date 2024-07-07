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Dünyadan Spor

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Yunus Kaymaz  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
F1 Büyük Britanya Grand Prix'sini Hamilton kazandı

İstanbul

Büyük Britanyalı pilot, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçerek 945 gün sonra yeniden podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

39 yaşındaki Hamilton, Silverstone'daki 9. galibiyetiyle tek pistte en çok kazanan pilot rekorunu kırdı.

Yarışta Red Bull pilotu Max Verstappen ikinciliği, McLaren pilotu Lando Norris üçüncülüğü elde etti.

Sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 21 Temmuz'da koşulacak.

Büyük Britanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 171

3. Charles Leclerc (Monako): 150

4. Carlos Sainz (İspanya): 146

5. Oscar Piastri (Avustralya): 124

Takımlar

1. Red Bull: 373

2. Ferrari: 302

3. McLaren: 295

4. Mercedes: 221

5. Aston Martin: 68

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