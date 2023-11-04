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F1 Brezilya Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası Brezilya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Doğa Kırmızıoğlu  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
F1 Brezilya Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu

Ankara

Sezonun 21. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

Üst üste üçüncü dünya şampiyonluğunu bu sezon Katar'da düzenlenen etap sırasında ilan eden Verstappen, ikinci cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Bitiş çizgisini liderden 4.287 saniye sonra geçen Lando Norris (Mclaren) 2'nci, 13.617 saniye geriden gelen Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise 3. sırayı aldı.

Yarın TSİ 20.00'de başlayacak Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 499

2. Sergio Perez (Meksika): 246

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 222

4. Carlos Sainz (İspanya): 184

5. Fernando Alonso (İspanya): 183

Takımlar

1. Red Bull: 745

2. Mercedes: 378

3. Ferrari: 354

4. McLaren: 263

5. Aston Martin: 236

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